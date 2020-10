Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha vinto per distacco l’ottava tappa della Vuelta, Logrono-Alto de Moncalvillo di 164 km, con arrivo in quota. Roglic ha preceduto di 13’’ l’ecuadoriano Richard Carapaz, leader della classifica generale, ma ora con soli 12’’ di vantaggio. Terzo sia al traguardo, si in classifica è l’irlandese Dan Martin. Lo sloveno ha piazzato il suo attacco un po’ prima dell’ultimo chilometro e il portacolori della Ineos è stato l’unico in grado di seguirlo sulla ripida salita (9,2% in media), dando vita ad un duello che alla fine ha premiato Roglic.