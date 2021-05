La Svizzera femminile, guidata da Saskia van Hintum ha sconfitto l’Estonia a Minsk (3-1) e si è così qualificata per la seconda volta di fila ad una fase finale degli Europei. Nel 2013, nella rassegna continentale in casa, le elvetiche avevano giocato in qualità di paese organizzatore. Le prime due del gruppo A (Bielorussia e Svizzera) accedono alla fase finale che si terrà in Serbia, Bulgaria, Croazia e Romania in agosto.