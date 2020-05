Geo Balmelli, quasi 93 anni portati in eccellenti condizioni (li festeggerà il prossimo 16 settembre), può essere considerato un grande signore dello sport. Ma non bastano i risultati o i dati anagrafici per ottenere questo appellativo.

Signor Balmelli, come sta vivendo questo periodo agli «arresti domiciliari»?

«Questo è un periodo molto difficile per tutti. Bisogna saper ascoltare e seguire i suggerimenti di chi ne sa più di noi. Mi ritengo fortunato vivendo a Gentilino con un ampio giardino».

Ci può ricordare i suoi esordi cestistici?

«Iniziai a giocare all’età di 14 anni nella SAL,che a quel tempo aveva quattro sezioni: atletica, marcia, scherma e due squadre di pallacanestro, una in serie A, l’altra in B. Io facevo parte della seconda. La società era presieduta da Tullio Bertoni. Come allenatore...