Si ferma agli ottavi di finale la corsa della Spinelli Massagno in Coppa Svizzera, battuta 76 64 da quell’Olympic Friburgo sconfitto solo qualche giorno fa a Nosedo. Tuttavia diverso, rispetto alla sfida di campionato, perché più completo nei suoi uomini, dove più uomini nello scacchiere tattico di Petar Aleksic significa rotazioni a mille per dare più costanza di intensità e energia al gioco, e per questo quindi in grado, a questo giro, di reggere l’urto del ritorno della truppa massagnese. Partita al suo solito, questa volta colpevolmente al tirar delle somme, al piccolo passo, aspettando partita ed avversario anziché aggredirli, finendo presto a considerevole distanza con quel -14 (23-9) dopo 8 minuti di gioco risultato poi montagna troppo ardua da scalare per i ragazzi di Gubitosa. Rimasti lì certo, in bilico tra quel -14 e il -6 toccato, anche a più riprese, tra il finire del terzo quarto e l’ultimo minuto di gioco, ma vivendo per lo più di fiammate, con poca continuità tra attacco e difesa, il primo tendente all’assolo con risultati rivedibili (36% al tiro totale, 6/24 da 3 punti), la seconda un po’ troppo ballerina (anche per meriti altrui va detto) e incostante. Poco male, fosse stato il campionato, ma la Coppa chiama partite senza domani e quello della Spinelli già oggi dice che uno dei trofei da mettere in bacheca prenderà altre direzioni.