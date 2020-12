«Ne resterà soltanto uno», diceva Christopher Lambert in una scena cult di «Highlander - L’ultimo immortale». Ebbene, al termine del duello tra le uniche imbattute del campionato è rimasta in piedi soltanto la SAM Massagno, capace di ottenere la sesta vittoria in altrettante partite. Ferma dallo scorso 18 novembre, tra quarantene, Nazionale e rinvii, la Spinelli non ha avuto problemi di ritmo, rifilando 95 punti al Ginevra. Ovvero alla miglior difesa del torneo, con una media di 63,2 punti subiti prima di presentarsi a Nosedo. I ragazzi di Gubitosa hanno fatto corsa in testa dall’inizio alla fine, volando anche a +21 e andando alla pausa lunga sul 49-30. Nel terzo quarto il Ginevra si è rifatto pericolosamente sotto fino al -6, piazzando un pesante parziale di 34-21, ma poi i biancorossi non hanno più mollato la presa, imponendosi 95-84.

Una squadra bilanciata

Nel primo quarto la SAM si è affidata ai fratelli Mladjan (17 punti in due in 10 minuti) e ai centimetri dell’incontenibile Chukwu per scappare sul 28-17. Poi sono emersi anche gli altri valori di una squadra ben bilanciata, nonostante l’assenza di uno straniero e quella di Grüninger, presente in panchina e vicino al rientro. Eric Nottage, playmaker carismatico, ha giocato tutti i 40 minuti, dettando i ritmi e trovando canestri importanti (18 punti, con 8 assist e 6 rimbalzi). Benjamin Richardson ha confermato le sue doti come elemento d’equilibrio: scelte intelligenti, tiri giusti, difesa intensa. Capitan Daniel Andjelkovic, dal canto suo, ha portato energia, punti preziosi (9) e due triple che non ti aspetti. Il Ginevra ha spesso scelto di lasciarlo libero - di battezzarlo, per dirla in gergo - e lui non ha perdonato.

Dopo l’ottimo inizio, Marko Mladjan ha inciso meno. Nel secondo quarto è stato frenato da un problemino fisico, poi si è innervosito per le concessioni arbitrali all’aggressiva difesa ginevrina del terzo quarto. Dusan, invece, non è mai uscito dalla partita, chiudendo con 26 punti e un bel 5 su 9 da 3. Tanta differenza, come detto, l’ha fatta il gigante nigeriano Chukwu, dominatore sotto canestro (20 punti, 18 rimbalzi), laddove i Lions non hanno trovato contromisure: Nzege e Adams, i più alti, gli concedono 15 centimetri...

«Eravamo pronti»

«Dopo la quarantena ci siamo allenati con grande intensità, preparandoci al meglio per questo scontro al vertice», ci ha detto Daniel Andjelkovic. «In attacco abbiamo avuto continuità, in difesa siamo riusciti a limitare il loro topscorer Derkens, tenendolo a 4 punti nei primi 20 minuti. Dopo l’intervallo i Lions si sono rifatti sotto: sono una grande squadra e dovevano reagire. In quei momenti non siamo riusciti a domarli, ma i tiri da 3 ci hanno tenuto davanti. Nell’ultimo quarto, poi, siamo tornati padroni del campo. È stata un’altra vittoria del gruppo. Indipendentemente da chi abbiamo sul parquet, manteniamo lo stesso livello. Sono orgoglioso di questa imbattibilità».

©CdT.ch - Riproduzione riservata