Dieci partite, nove vittorie. La SAM Massagno guarda tutti dall’alto e questa sera cercherà di conservare l’imbattibilità casalinga respingendo l’attacco dei Ginevra Lions, terza forza del campionato. Si gioca alle 17.30 a Nosedo. Nella gara d’andata, i ticinesi si imposero 76-64 alla Salle du Pommier di Grand-Saconnex.

Ma come si sta lassù in cima? Lo abbiamo chiesto all’allenatore Robbi Gubitosa. «Si sta bene, siamo ovviamente soddisfatti del nostro percorso, ma non è tutto facile come si potrebbe pensare», afferma il tecnico ticinese.

Già. Quando vinci, hai gli occhi di tutti puntati addosso. Quelli dei nemici, sì, ma anche quelli degli amici. E le aspettative aumentano. «Proprio così, ci sono tante pressioni e l’ambiente pretende sempre di più. Dobbiamo stare costantemente sul chi vive,...