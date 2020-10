Non vedevano l’ora di riabbracciarsi, la SAM, Nosedo e il suo pubblico. È successo oggi, in occasione della conferenza stampa di presentazione alla stagione 2020/2021, andata in scena, per questioni di spazio ma non solo, proprio nella palestra che da un paio di stagioni fa da tetto alla società della collina e aperta anche al pubblico. Una buona occasione per la comunità per ritrovarsi e per tornare a respirare aria di basket.

Chi si ferma è perduto

Assente scusato il presidente Fabio Regazzi, il primo a prendere la parola è stato il suo vice, Patrick Manzan, che ha ricordato ai presenti i punti di forza di Massagno, non senza ritornare prima allo stop forzato di qualche mese fa: «Un vero peccato perché ci siamo fermati proprio sul più bello, tanto a livello di prima squadra quanto di giovanili. Però durante questi mesi ci siamo tenuti attivi tutti, dai ragazzi ai veterani, datisi parecchio da fare per tenersi attivi a livello sociale e fisico. Poi penso a chi ha lavorato dietro le quinte per la stagione ormai alle porte. Per il momento guardiamo avanti con positività, a livello giovanile abbiamo avuto un boom di iscrizioni, la prima squadra è praticamente fatta e posso assicurare che per fine mese, in occasione del primo incontro casalingo della serie A, saremo pronti a livello logistico ad accogliere il pubblico in sicurezza».

E insieme ai ringraziamenti di rito a tutti gli sponsor, Manzan ha anche parlato di obiettivi per la prima squadra, costruita con un budget di 700.000 franchi: «Puntiamo a rimanere in alto. A livello di campionato l’obiettivo minimo sono i playoff, possibilmente chiudendo la stagione regolare tra le prime quattro. Poi c’è sicuramente voglia di tornare a Montreux per le Final Four di SBL Cup, così come in Coppa svizzera vogliamo fare più strada possibile e cercare di arrivare lontano».

Il saluto del sindaco

La palla è poi passata al sindaco Giovanni Bruschetti, per il classico saluto da lui stesso definito «una tradizione ormai, almeno da quando sono sindaco, e che solitamente porta anche bene. Sono fiero di questa società, capace ogni anno di scrivere nuovi capitoli e di trovare nuovi slanci. Certo quest’anno le difficoltà si sono fatte sentire più che in altri tempi, e non solo in campo ovviamente, ma ho visto un ottimo spirito di iniziativa nei mesi successivi. Ho visto tanta voglia di lottare e raggiungere gli obiettivi sin dai primi allenamenti. C’è voglia di crescere. La prima squadra funge come sempre da catalizzatore per i più giovani, ma anche per la comunità. Come sempre però, si farà il passo secondo gamba». Tradotto letteralmente in soldoni, significa budget per quest’anno fissato appunto a 700.000, in leggera crescita rispetto alle scorse stagioni.

Si punta in alto

Una cifra lontana magari da quelle che nel nostro campionato possono permettersi altre realtà, ma buona per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni: «Prima di parlare di quest’anno, vorrei ricordare che l’anno scorso la Spinelli l’ha fermata solo la COVID – le parole di coach Robbi Gubitosa – . Scherzi a parte, la base c’è. Purtroppo però l’estate è stata complicata, abbiamo avuto i soliti problemi di infortuni, oltre a qualche giocatore arrivato da poco, e così non sempre siamo riusciti a lavorare al meglio (Marko Mladjan è fuori ancora 4 settimane, Slokar tornerà a dicembre e Chukwu solo a gennaio ndr.). Ma ho visto tanta voglia di fare bene e riprendersi quello che ci è stato tolto la scorsa stagione. Lo dico senza nascondermi, quest’anno puntiamo in alto e vorremmo portare a casa almeno un trofeo». Con un’età media di 28 anni, la SAM presenta una squadra ben assortita. Nelle prossime settimane coach potrà inserire Eric Nottage e Benjamin Richardson, le due guardie statunitensi fresche di contratto.

