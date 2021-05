La Sam Massagno è eliminata dai playoff. In gara-2 di semifinale, la squadra di Gubitosa è stata battuta 94-93 dal Friburgo dopo un supplementare vibrante è pieno di rimpianti. Un overtime che ha visto i massagnesi condurre anche di 6 punti, prima di cedere di schianto con un parziale burgundo di 7-0. Peccato, perché dopo un brutto avvio Andjelkovic e compagni erano riusciti a rimontare e mettere la testa avanti negli ultimi scampoli dei tempi regolamentari. Nella finale «best of 5», l’Olympic se la vedrà con i sorprendenti Starwings. Dopo aver eliminato il Ginevra, i basilesi hanno fatto fuori anche il Neuchâtel.

La cronaca del match

L’inizio è da incubo, con il Friburgo a volare rapidamente sul 10-2. Due giochi da tre punti riportano sotto la Sam, ma Krajina continua a far male sotto canestro. Padgett e Molteni dalla panchina danno energia ai padroni di casa (14-16), ma nel finale di primo quarto un altro parziale di 6-0 porta i burgundi a +8 (22-14). Per il Massagno pesa il terribile 4 su 17 al tiro.

La seconda frazione si apre con una tripla di Williams, ma l’Olympic reagisce fino +10 (34-24) grazie alle bombe di Mbala e Barnette, liberissimi di colpire. Con Krajina gravato di tre falli, Molteni prova a tenere a galla i suoi sgomitando nel pitturato, mentre Marko Mladjan continua a litigare col canestro (0 su 6...). Sull’altro fronte si scatena Barnette (7 punti di fila per lui), con il Friburgo a scappare sul +12 (38-26). Troppe le concessioni difensive. Con un buon contributo di Padgett e qualche redditizio giro in lunetta (14 i falli fischiati agli ospiti, non ci si può proprio lamentare), la SAM va alla pausa lunga sotto per 35-43.

Nervosismo all’inizio del terzo quarto, con un fallo antisportivo di Dusan e un tecnico fischiato a Marko Mladjan per le conseguenti proteste. Poi arriva anche un tecnico a testa per i due coach. Invece di abbandonarsi alla frustrazione, la Sam piazza un parziale di 8-0 con la prima tripla di Marko Mladjan, una magia di Andjelkovic e un’altra tripla di Nottage che vale il 45-46. L’Olympic, però, trova una nuova fuga con Barnette e l’ottimo Krajina (52-61). Strappo decisivo? Macché! Con due giochi consecutivi da 3 punti di Padgett e Williams è di nuovo -3 (58-61). La frazione si chiude sul 60-64.

La Sam riparte con Padgett in panchina, gravato di 4 falli, ma rinuncia a Chukwu e a un centro di ruolo. A 6 minuti dalla fine è Jackson a commettere il quarto fallo poco dopo aver firmato la tripla del +7 (71-64). Massagno rimette in campo Padgett e non molla, con la bomba del convincente Williams che vale il 71-71, primo pareggio dallo 0-0 iniziale. Il sorpasso (79-76) si concretizza a 2’04’’ dalla sirena con la seconda tripla consecutiva di Nottage. Il finale è punto a punto, con Padgett fuori per falli. Molteni fa 0 su 2 dalla lunetta a 10 secondi dalla sirena, sull’81-81. Cotture, nell’ultima azione, manca il tap-in vincente. Si va al supplementare.

Dusan Mladjan (solo 6 punti nei tempi regolamentari) si scioglie in entrata di overtime, con un preziosissimo canestro dalla distanza. Nottage firma il +5 (86-81), massimo vantaggio massagnese. Ancora Nottage mette la bomba del +6 (89-83). Un margine che la Sam conserva con altri 4 punti di Dusan, a cui rispondono Cotture con un 2+1 e Barnette (93–92). A 14 secondi dalla fine una clamorosa palla persa da Nottage regala il controsorpasso ai burgundi, con un tap-in di Cotture per il 93-94 a 5 secondi dallo scadere. Nottage manca l’ultimo tentativo in appoggio. La Sam è eliminata.

©CdT.ch - Riproduzione riservata