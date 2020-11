A poco più di due ore dall’inizio, è saltata anche la partita di basket tra la Spinelli SAM Massagno e i Ginevra Lions, prevista alle 16.00 a Nosedo. La causa? Sempre quella: il coronavirus. Stamattina un giocatore della SAM non si è sentito bene ed è poi risultato positivo alla COVID-19. Il medico cantonale, avvisato prontamente, ha deciso che la partita non avrebbe potuto avere luogo. Per precauzione tutta la squadra è stata subito messa in quarantena fino a lunedì 9 novembre.

«La quarantena non riguarda l’allenatore e lo staff», ci spiega il coach massagnese Robbi Gubitosa. «Io qualche giorno a casa lo farò comunque, per sicurezza»., aggiunge. Il tecnico ci racconta la sua giornata movimentata: «Questa mattina, verso le 9.00-9.30, mi ha chiamato un mio giocatore, dicendomi di aver perso il gusto e l’olfatto. Non sentiva neppure l’aceto, quindi potete immaginare. Gli ho detto di chiamare subito per il tampone e di sollecitare un risultato rapido, in quanto sportivo con una partita alle porte. Dopo tre ore siamo stati avvisati della sua positività. Io, nel frattempo, avevo già preso contatto con il medico cantonale per sapere come comportarci. Abbiamo dapprima isolato il giocatore in questione, poi, quando è arrivato l’esito dello striscio, è stato lo stesso Giorgio Merlani, gentilissimo, a contattarmi e a ordinare la quarantena di squadra».