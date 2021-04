Sonora sconfitta per la SAM Massagno nello scontro d’alta classifica con l’Olympic Friburgo. A Nosedo i burgundi si sono imposti 83-63. La squadra di Robbi Gubitosa non ha mai trovato il ritmo in attacco (21 su 71 dal campo, con un misero 28,9% da 2), ad immagine dei suoi stranieri Chukwu, Nottage e Nguirane. Nonostante una pessima serata al tiro e un gioco estremamente individualista, i padroni di casa sono rimasti in corsa fino a metà incontro (33-40). Nervosi sin dai primi fischi arbitrali, però, Mladjan e compagni hanno completamente perso di vista l’obiettivo, passando troppo tempo a protestare con i direttori di gara. Dal canto loro i Lugano Tigers sono stati battuti 97-84 a Neuchâtel.