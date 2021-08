Il mercato del basket è in pieno fermento. Alla SAM manca ancora qualcosa – uno straniero, tanto per cominciare – ma Robbi Gubitosa può già godersi i primi colpi. Uno su tutti: l’ingaggio di Roberto Kovac, pilastro della nazionale rossocrociata. «Lo stavamo inseguendo da due anni», ci confessa l’allenatore massagnese. «Infatti ho lanciato numerosi messaggi in questa direzione, anche attraverso i media». La volontà di Kovac, da noi intervistato negli scorsi giorni, era proprio quella di tornare in Ticino: «Al termine della passata stagione sapevamo che sarebbe approdato da noi – ammette Gubitosa – ma prima di cantar vittoria bisognava incontrarsi, fare due conti e trovare un accordo che andasse bene ad entrambe le parti. Per fortuna volevamo la stessa cosa».

Con Roberto Kovac e Dusan Mladjan,...