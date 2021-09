Per una manciata di centesimi, 22 per l'esattezza, Wilm Wermeir, con N-Joy van 't Hellewater ha fatto sua la terza gara, la prima della giornata, riservata ai partecipanti del concorso quattro stelle. Nel decisivo jump-off, per il quale si sono qualificati dodici dei ventisei partenti, ha preceduto l'olandese Gerben Morsink (Carsey Z); terza posizione per Francois Jr Mathy, belga pure lui. La seconda prova a quattro stelle è invece stata vinta da Pius Schwizer (non al via nella precedente gara), che ha così collezionato il terzo successo nelle prove maggior di questo Csi. In sella ad Ambrosio d'Alcy, allo spareggio ha preveduto ha preceduto, nell'ordine, ancora Wilm Wermier (Joyride) e l'elvetica Evelyne Bussmann (Vituoso Semilly).