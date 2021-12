Fine settimana a tutta pallacanestro per il pubblico ticinese. Per chiudere il primo turno di stagione regolare infatti, le due ticinesi, divise tra sabato e domenica, scenderanno in campo entrambe tra le mura di casa. E per entrambe l'occasione di smuovere la classifica è di quelle ghiotte. A Lugano arriva sabato il fanalino di coda Monthey, ancora a secco di vittorie, mentre in collina domenica sarà “big match” tra Spinelli e Friburgo, partita che può valere il primo posto (importante per la SBL Cup) e anticamera della rivincita “senza domani” prevista mercoledì in Coppa svizzera, questa volta in terra burgunda, sempre tra le prime della classe.

Inutile quindi dire che i riflettori di tutta quanta la Lega saranno orientati domani verso Nosedo, dove vincere varrebbe più che lanciare un messaggio;...