Il caso delle sorelle Williams si è addirittura meritato una pellicola. Una pellicola candidata all’Oscar. Per quello che sarebbe l’ennesimo successo di una storia sportiva e famigliare straordinaria. Da film, appunto. Al netto del ruolo cruciale di papà «King» Richard, e dei suoi metodi non convenzionali, le carriere di Venus e Serena hanno sicuramente rafforzato le conclusioni di uno studio che ha voluto indagare il rapporto tra Giochi olimpici e genetica. E, più nel dettaglio, l’ereditabilità dei successi a cinque cerchi. Cinque, per la cronaca, come quelli collezionati dalle due tenniste americane: due ori nel singolare (uno ciascuno) e tre in doppio.

Dei 125.051 atleti che hanno preso parte alle Olimpiadi dal 1896 (Atene) al 2012 (Londra, teatro di due vittorie targate Williams), ben 5.661...