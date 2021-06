Il danese Andreas Kron (Lotto-Soudal) si è aggiudicato a tavolino la 6. tappa del Tour de Suisse. Nello sprint conclusivo a tre il portoghese Rui Costa ha raggiunto il traguardo per primo, ma ha deviato la sua traiettoria mentre stava per essere rimontato da Kron. Dopo una lunga attesa, la giuria ha deciso di attribuire la vittoria al corridore danese, mentre l’austriaco Hermann Pernsteiner ha chiuso al terzo posto. Il plotone dei favoriti è giunto con quasi tre minuti di ritardo. L’ecuadoriano Richard Carapaz ha conservato la maglia gialla di leader. Gli organizzatori hanno raccorciato la tappa a 130 km, chiudendola a Disentis Sedrun. A causa delle neve, non è stato possibile percorrere la salita della Nufenen.