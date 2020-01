Il monumento dedicato a Marco Pantani, situato sulla storica salita di Montevecchio, nei pressi di Borello, in provincia di Cesena, è stato oggetto di un atto di vandalismo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il «pirata» era solito allenarsi sull’impegnativa tratta dove è stata posta la targa con la sua foto in maglia rosa. Ignoti hanno rimosso l’immagine del campione scomparso il 14 febbraio del 2004 in circostanze tragiche e hanno scritto una frase ingiuriosa con lo spray. Il monumento è un simbolo per tutti i ciclisti che fanno tappa in Emilia Romagna per affrontare la salita in memoria del «pirata». Il penoso gesto a pochi giorni dal 13 gennaio, data in cui Marco Pantani avrebbe compiuto 50 anni.