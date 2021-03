Forse anche a Giove Pluvio mancava la SBL Cup. Dev’essere per quello che per il fine settimana di Montreux ci ha promesso freddo, pioggia e finanche neve. Come potrebbe capitare a fine gennaio insomma, periodo in cui solitamente si svolgevano le Final Four, prima della pandemia. Dentro la «Salle du Perrier» invece, la temperatura promette di essere ben più calda. Mancherà il pubblico, naturalmente, non dovrebbero invece mancare le emozioni. A partire dalla prima semifinale, il big match delle 16.00 tra Ginevra e Friburgo, per proseguire poi alle 19.00 con quella che più interesserà il pubblico di casa nostra: Massagno-Neuchâtel.

Pronti e all’altezza

Avversario decisamente da prendere con le pinze, quello della Spinelli, tra le cui fila da qualche giorno si allena Maodo Malik Nguriane, centro spagnolo-senegalese di 210 cm classe 1993 con esperienze a Malaga (con tanto di Eurolega), Francia e Afrika League, che potrebbe contendere il posto a Chukwu già questo fine settimana.

Una polveriera fino a un paio di settimane or sono, l’Union ha fatto un po’ di pulizia in casa propria dando il benservito a coach e due stranieri, per poi rimpiazzarli e ripartire quasi da zero. Risultato? Vittoria sul Friburgo una settimana fa con 37 punti dell’ultimo acquisto Ford. Un biglietto da tenere in considerazione in casa SAM, come ci spiega Marko Mladjan: «Ogni cambio di allenatore porta sempre una ventata positiva, almeno nel primo periodo. Inoltre i loro ultimi due innesti sono di valore, soprattutto offensivamente. Sono una squadra tosta, di sicuro non li sottovaluteremo».

Il più giovane dei fratelli Mladjan, ancora alle prese con qualche problema alla schiena, la Coppa della Lega l’ha già fatta sua con le maglie di Lugano, Monthey e Ginevra. Le Final Four le conosce dunque bene: «Un evento sempre particolare, con due partite in due giorni. E dove spesso ci sono anche sorprese. Penso alla finale proprio della SAM due anni fa, o quella volta che vincemmo con Monthey da sfavoriti. Anche noi non lo saremo, questo weekend, ma ho parecchia fiducia nella mia squadra. So che saremo all’altezza».

Si cerca un riscatto

Anche perché lo scotto per l’eliminazione con Friburgo nell’altra Coppa è ancora vivo: «Se guardo alla nostra stagione dopo ogni sconfitta abbiamo reagito. Prima di carattere che di tecnica. Anche dopo l’Olympic, abbiamo trasformato la rabbia in voglia di rifarsi. Ci siamo allenati con grande intensità per arrivare pronti questo weekend in Romandia».

Godersi il momento

Servirà essere pronti anche di testa. E da questo punto di vista la Spinelli in stagione ha spesso sfogato in nervosismo la pressione dei big match: «Sinceramente credo che i match importanti, sia quelli vinti che quelli persi, li abbiamo sempre giocati bene. È normale un po’ di tensione, anzi è una buona cosa. Perché la nostra scaturisce dalla voglia di vincere e dalla consapevolezza di poterlo fare, non da un nervosismo generale. Poi nel momento della partita ci può stare che te la prendi, basta non esagerare. Di sicuro posso dire che comunque le partite che abbiamo perso non le abbiamo perse per questo motivo».

Voglia di far bene

Lo sguardo è ben piantato in casa propria ad ogni modo: «Dobbiamo guardare a noi stessi ancor prima che all’avversario. Sappiamo di avere il potenziale per andare fino in fondo, servirà la difesa vista nelle ultime partite mentre in attacco sarà fondamentale la fluidità, cosa che non sempre abbiamo avuto».

In collina c’è tanta voglia di vincere finalmente un trofeo, questo però non sembra portare a maggiore pressione: «Quella ce l’hanno Friburgo e Ginevra, costrette sempre a vincere. Noi non la sentiamo. Conosciamo le nostre potenzialità, ma anche i nostri limiti. Possiamo vincere certo, sappiamo che giocando al nostro meglio può diventare fattibile, ma i veri favoriti sono altri. E a livello dirigenziale nessuno pretende da noi la Coppa. Anzi, dovremo essere bravi a goderci il momento, viverlo il più serenamente possibile, senza pensare di dover strafare. Vivere questi impegni con leggerezza aiuta parecchio».

