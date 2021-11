Dopo una lunga pausa forzata, in primo luogo dovuta alla pandemia, torna dunque la grande boxe in Ticino. Mancano pochi giorni all’appuntamento di sabato prossimo, 27 novembre, nella palestra comunale del Comune leventinese, dove si svolgerà un’interessante manifestazione organizzata dal preparatore atletico Antonio Liucci in collaborazione con Toni Barbera della BF Boxing Promotion con il sostegno del Boxe Club Riazzino. In calendario sotto l’egida della Swiss Boxing (dalle 15.30) vi saranno sei match con la partecipazione di 12 pugili dilettanti categoria élite e altri sei (dalle 19) con atleti professionisti. Da segnalare anche il match di Egzon Maliqaj, pugile ancora imbattuto e più volte campione svizzero élite, che incrocerà i guantoni con il pugile umbro Luigi Alfieri. Il tutto sotto lo sguardo vigile di Giovanni Laus, maestro storico della boxe ticinese, che ha anche collaborato nella supervisione tecnica della serata.