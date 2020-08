Silvan Dillier non potrà prendere parte, come invece era previsto, alle Strade Bianche. Il 29.enne argoviese è stato testato positivo al Covid-19 e non ha potuto prendere ill via nella corsa sulle strade italiane. Il corridore della AG2R si è detto sorpreso: un primo test aveva in effetti dato esito negativo, prima che un risultato positivo venisse successivamente annunciato. Dillier dovrà osservare una quarantena di dieci giorni.