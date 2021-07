È crollata. Quasi in lacrime. Dopo essersi ritirata dalla gara a squadre e aver pregiudicato in parte l’oro, andato invece alle atlete russe. La statunitense Simone Biles, pluricampionessa olimpica a Rio 2016 e fenomeno della ginnastica artistica, si è infine lasciata andare. Confessando di attraversare una crisi profonda. Sportiva e personale. «Non ho più fiducia in me. Non come prima. Non so se è una questione di età. Sono più nervosa quando salgo in pedana. In testa ho dei demoni con cui devo confrontarmi. Sento che non mi diverto meno. Spiace che questo stia capitando ai Giochi. Che ho voluto, ma ai quali sto partecipando più per altri che per me». Biles, 24 anni, ha quindi chiarito: «Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia sanità mentale e non compromettere la mia salute». Resta insomma da capire se l’atleta sia in grado di sostenere il concorso individuale.