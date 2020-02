Vittoria doveva essere e vittoria è stata, anche se per concretizzarla c’è voluta una prova di grande carattere, specialmente nella parte finale del confronto. Il Nyon, tutt’altro che intrattabile, ha impegnato i bianconeri colpendo soprattutto con Simarro, N’Doye e Wolfisberger. Nelle file locali a tenere a galla la barca ci ha pensato in particolare Williams, comunque ben spalleggiato da un Pape Badji come al solito efficacissimo ai rimbalzi (20) ed ancora in «doppio» visto che ha concluso con un bottino di 15 punti.

Il match ha avuto una prima fase favorevole ai Tigers, trascinati come detto da Williams, ma nel secondo quarto – complice una difesa che spesso si è fatta infilare in contropiede – il Nyon si è rifatto sotto con un break di 0-11 targato proprio da Simarro (24-22). Sullo slancio il Nyon ha insistito e addirittura è passato a +11 (28-39). La situazione si stava facendo delicata, anche perché in difesa gli aiuti erano assenti ed i romandi avevano gioco facile a tirare dalla media e da sotto.

La partita, perlomeno sul piano agonistico, non ha mai perso d’intensità e questo grazie ad un Lugano che, sul piano caratteriale, era presente, pressando finalmente i rivali ed operando il sorpasso al 26’50” con Williams (53-52). Da un batti e ribatti durato fino alla fine con Carey a siglare il 74-67 e successivamente il 76-67. Vana la rincorsa finale degli ospiti, i Tigers avevano ormai in pugno la partita.

Provvedimenti disciplinari?

Nel Lugano è scoppiato il caso Porter, che più volte ha dimostrato in questa stagione una certa irrequietudine. Ieri ad un certo punto si è rifiutato di scendere in campo, atteggiamento inaccettabile. Alla domanda se ci saranno dei provvedimenti nei confronti dell’americano, coach Cabibbo ha risposto così: «È una decisione che dovrà prendere il presidente». La sensazione è che per il play statunitense sia stata l’ultima partita in bianconero. Malgrado questo intoppo, l’allenatore è felice «perché i giocatorti hanno almeno mostrato la giusta grinta nelle fasi decisive del confronto».

Massagnesi col turbo

La Spinelli SAM Massagno non ha avuto soverchi problemi a liquidare la pendenza Pully/Losanna. Il match non era da sottovalutare, soprattutto perché i vodes nel loro precedente impegno erano usciti dalla St. Léonard battuti di un solo punto contro il Friburgo (86-85).

Il primo quarto è stato equilibrato, poi per il resto della partita i ticinesi – giocando ottimamente sul piano collettivo (tanto che alla fine saranno in cinque a chiuere in doppia cifra) – e difendendo con la giusta aggressività, hanno messo la museruola alla formazione di Dessarzin. Nell’ultimo quarto coach Gubitosa ha dato spazio a tutti i giovani.

Soddisfatto l’allenatore dei massagnesi: «La squadra si è riscattata bene sul piano del rendimento, giocando in modo solido e colpendo nei momenti giusti. Tranne il primo quarto siamo stati noi a gestire e condurre le danze».

Riva senza scampo a Nyon

Contro il Nyon, un’avversaria diretta, il Riva non ha saputo proporre argomenti sufficienti per invertire la tendenza negativa. Le rivensi sono state sconfitte 83-64 ed occupano sempre l’ultima posizione della graduatoria.

La classifica di LNA: 1. Elfic 14 partite/25 punti. 2. Winterthur14/25. 3. Troistorrents 14/25. 4. Ginevra 14/23. 5. Helios 15/22. 6. Pully 14/20. 7. Aarau 15/20. 8. Nyon 14/18. 9. Riva 14/14.

