Alla sua prima stagione lontano dai New England Patriots, il quarterback californiano classe 1977 disputerà il decimo Super Bowl in carriera. Abbiamo parlato di questo campione all’apparenza eterno con lo scrittore Roberto Gotta, autore del libro «Il mondo di Tom Brady. Football e vita di un’icona americana».

Roberto, partiamo da una premessa. Tom Brady a 42 anni (oggi 43) e in partenza dai New England Patriots dopo 20 stagioni e 6 titoli, non doveva più dimostrare niente a nessuno. In molti pensarono che la scelta fatta a marzo 2020 di accasarsi a Tampa Bay fosse determinata dalla volontà di «svernare» in Florida con un ricco contratto... Pure lei?

«Sinceramente no, perché la storia di Brady racconta di un giocatore che non ha mai particolarmente posto l’accento sui soldi. Anzi, negli ultimi...