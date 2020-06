Swiss Basketball ha deciso di aiutare finanziariamente i club del massimo campionato elvetico. Come annunciato dal presidente della Federazione Giancarlo Sergi nell’assemblea generale di ieri a Ittigen, il ricavato di 224 mila franchi della stagione 2018-19 verrà diviso tra le varie società della SB League. Verrà inoltre sbloccato un ulteriore contributo di 92 mila franchi, al fine di costituire un fondo COVID-19 di 316 mila franchi totali. Questo fondo di sostegno aiuterà i club e le associazioni regionali che sono state danneggiate dal coronavirus. Sarà distribuito tra i club dell’élite (cinque divisioni) e le nove associazioni regionali in modo proporzionale al numero dei loro membri. Questa misura eccezionale ha come obiettivo di permettere ai numerosi attori del basket svizzero di ripartire per la prossima stagione su delle basi solide.