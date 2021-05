La scherma ticinese brilla a più livelli. Non solo sulle pedane, dove gli atleti conquistano medaglie. Nella spada, l’arma d’eccellenza in campo rossocrociato, Virginia Romeo ha appena conquistato il titolo di campionessa svizzera U20. Per lei, tra l’altro, non è il primo titolo nazionale individuale. La promettente ragazza della Scherma Lugano aveva già vinto due ori nelle gare a squadre con la sua società, mentre individualmente aveva colto un argento tra le U17 e un bronzo tra le U20. Virginia è reduce da una stagione fantastica: finora ha firmato quattro competizioni nazionali e ha anche raggiunto la finale ai recenti Mondiali del Cairo. Ai Nazionali di Zurigo si è distinta anche Iulia Izzo, che ha chiuso al 5. posto. Tra le U17 si sono messe in luce pure Linda Ibranyan (5.) ed Arianna...