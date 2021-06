È la notte del 14 dicembre 2020. La 28.enne Shelby Houlihan, atleta di successo e detentrice dei record statunitensi nei 1500 e 5000 metri, si reca a un food truck vicino a casa sua a Beaverton, Oregon. L’acquisto? Un burrito con carne di maiale. Non immagina, Houlihan, che proprio la famosa pietanza tex-mex potrà (forse) essere all’origine per lei di una serie di guai, tanto gravi da rovinarle la carriera. Già, perché alle 6 del mattino del giorno seguente, l’atleta viene sottoposta a un test delle urine da parte dell’Agenzia mondiale antidoping (World Anti-Doping Agency, WADA).

«I livelli riscontrati erano coerenti con quelli dei soggetti testati 10 ore dopo aver consumato questa carne e le linee guida tecniche della WADA richiedono ai laboratori che si occupano dei controlli di tenere in conto di tutto ciò. Ma nel mio caso questa possibilità non è stata valutata», dirà agli intervistatori. «Avrebbero potuto segnalare la scoperta di nandrolone come un ritrovamento atipico e approfondirla con ulteriori test. Gli esperti antidoping che ho contattato dicono che è questa la procedura».

Houlihan si batte. Supera un test del poligrafo (macchina della verità) e con un’analisi dei capelli dimostra l’assenza di un accumulo di stupefacenti nel proprio corpo, come contrariamente sarebbe avvenuto se ne avesse assunti regolarmente. Nulla da fare. Venerdì la dura sentenza: quattro anni di squalifica, e questo a una settimana dall’inizio degli U.S. Olympic Track and Field Trials, le selezioni statunitensi di atletica per Tokyo 2020. «Finché nove condanne su dieci sono legittime, le autorità antidoping non si fanno problemi a punire anche atleti innocenti», la reazione della donna.