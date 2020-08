Contrariamente alle prime indicazione la frattura c’è per Remco Evenepoel protagonista di una terribile caduta al Giro di Lombardia. In base ai primi accertamenti effettuati all’ospedale Sant’Anna di Como - ha comunicato il suo team, la Quick Step - il corridore belga ha accusato la frattura del bacino e una contusione al polmone destro. Remco dovrà restare in ospedale per altre 24 ore, poi si inizierà a pensare al suo recupero. Ma la sua stagione, come ha ammesso il suo team manager Patrick Lefevere, «è praticamente finita».

Il corridore belga Remco Evenepoel caduto in un burrone nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al Lago di Como era stato recuperato, stabilizzato e messo su una barella. Poco dopo - come mostravano le immagini dell’elicottero trasmesse dalla Rai - era stato portato via in ambulanza. In alcune foto circolate in rete si vedeva il corridore belga con gli occhi aperti e cosciente mentre veniva soccorso dai sanitari. Terribile la caduta del corridore che andato a sbattere contro un muretto sopra un ponte si era ribaltato cadendo di sotto. Dalle immagini dell’elicottero Rai si vedeva il belga che, in coda al gruppetto dei fuggitivi, urtava il parapetto sulla sinistra della carreggiata, e si ribaltava finendo nel burrone, mentre la sua bicicletta rimaneva a bordo strada.

E al Giro di Lombardia già funestato dalla terribile caduta di Evenpoel: a pochi chilometri dal traguardo nell’abitato di Como, un’auto guidata da una signora ha letteralmente tagliato la strada al corridore Maximillian Schachmann che non ha potuto evitare l’impatto. Il tedesco della Bora Hansgrohe è finito contro la macchina e poi a terra, per fortuna è riuscito a risalire in sella e a raggiungere il traguardo, seppur dolorante, in settima posizione. Come si vede dalle immagini della Rai, si è trattato di una manovra automobilistica azzardata e pericolosa, che poteva finire molto peggio. Per lui rottura della clavicola destra. Dopo l’arrivo, si era tenuto a lungo la spalla destra, facendo una smorfia di dolore.

Il danese dell’Astana Jakob Fuglsang ha staccato tutti a 5 km dall’arrivo, compreso il neozelandese George secondo all’arrivo , ed ha vinto in solitaria il 114° Giro di Lombardia tagliando da solo il traguardo sul Lungo Lario Trento di Como. Terzo Vasolv, poi Mollema, Ciccone e Nibali.

