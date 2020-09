Fantastica vittoria di Marc Hirschi al Tour de France. Il giovane bernese della Sunweb, 22 anni, ha conquistato la dodicesima tappa, andata in scena tra Chauvigny e Sarran (218 km). Lo sloveno Primoz Roglic ha conservato la maglia gialla. Hirschi, che aveva già flirtato con il successo a due riprese in questa sua prima volta alla Grande Boucle, ha finalmente tagliato il traguardo a braccia alzate dopo aver lanciato l’attacco a 28 km dall’arrivo, sulla difficile ascesa del Suc au May.