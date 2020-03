Chi pensava di trovare una Spinelli SAM Massagno piuttosto deconcentrata ieri a Nosedo (nella testa c’è evidentemente la semifinale di Coppa Svizzera in programma domenica prossima nel Giura col Boncourt), si è dovuto ricredere. La compagine di Gubitosa ha giocato con la giusta attitudine, concentrata in difesa e incisiva in attacco. Alla fine è scaturito un successo tondo che fa...