L’avventura della nazionale rossocrociata di hockey si è chiusa nei quarti di finale. Niente da fare per gli uomini di Patrick Fischer, che hanno dovuto subire la legge della forte Finlandia. Un primo periodo in salita, una seconda metà di partita tutt’altro che mal giocata e anche un po’ sfortunata. Poi il tentativo di rialzare la testa prima di un finale in cui ha cercato l’impossibile. Dapprima, quando mancavano ancora 5 minuti di gioco, la Svizzera ha tolto il portiere, ma il coraggio non è stato premiato ed è anzi arrivata una seconda rete a porta vuota. Risultato finale: 5-1.