Swiss Olympic ha ufficialmente chiesto al CIO il rinvio dei Giochi olimpici che dovrebbero tenersi a Tokyo a partire dal 24 luglio prossimo. Dopo aver già indirizzato una lettera al Comitato olimpico internazionale nel weekend, Swiss Olympic ha dunque preso una posizione chiara. «Seppur difficile questa decisione deve essere presa nell’interesse degli atleti, che in questo periodo non possono svolgere una preparazione seria a causa della pandemia di coronavirus». Il CIO domenica si era dato due settimane di tempo per arrivare a una decisione definitiva.