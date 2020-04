Mario Motta sarà head coach della nazionale rossocrociata fino al 2021. Il 59.enne italiano, entrato in funzione nel 2017, si era distinto in passato conquistando tre titoli con la Pallavolo Lugano. In precedenza era stato assistente dell’Italia, con cui aveva chiuso al quarto posto i Giochi olimpici del 2008. Swiss Volley ha inoltre prolungato il contratto fino al 2021 all’assistant coach Marco Fölmli, che è pure allenatore della Svizzera U20 e responsabile delle speranze elvetiche in campo maschile.