A Pechino manca il pubblico. Ma, per fortuna, ci sono le telecamere. Obiettivi in grado di cogliere quasi ogni sfumatura delle esperienze a cinque cerchi. In gara così come al termine delle prestazioni. Quando è tutto finito, e l’anima dello sportivo resta appesa a un cronometro o al voto di una giuria. La giornata di giovedì, su questo piano, ha offerto momenti forti. Capaci di smuoverti dentro. Mettendo al contempo a nudo la controversa essenza dei Giochi olimpici. Una competizione che premia tre atleti - forse solo uno -, condannando gli altri. Aspettative e pressione da un lato. Cruda realtà e risvolti psicologici dall’altra. Nel bene e nel male.

Shiffrin e l’odio social

Prendete quanto accaduto a Kamila Valieva, Alexandra Trusova, Wendy Holdener e Mikaela Shiffrin. Campionesse fragili,...