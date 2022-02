Marco Tadé non è riuscito ad ottenere la qualificazione diretta per la finale delle gobbe ai Giochi olimpici di Pechino. Il freestyler ticinese ha ottenuto il 15. posto nelle qualificazioni e per raggiungere l’obiettivo avrebbe dovuto chiudere tra i primi dieci. Per Tadè ci sarà una seconda possibilità sabato mattina. Per centrare la finale del pomeriggio, che riunirà venti atleti, dovrà terminare tra i primi dieci.