Secondo derby stagionale domani a Nosedo, dove i padroni di casa della Spinelli alle 17.30 riceveranno il Lugano per il recupero della 13. giornata, rinviata a suo tempo per COVID. Non un male in fondo, perché all’appuntamento odierno entrambe le squadre ci arrivano in un buon momento di forma, soprattutto mentale, sulla scia di prestazioni convincenti. Comunque andrà, il match di domani porta con sé più di una sfida nella sfida. Sarà quindi tutto da seguire.

Man on fire

Il duello Williams - Criswell sembra quello destinato a fare più scintille. Entrambi portano sulla pelle i segni (tatuati o meno) del passato e in campo la rabbia e l’orgoglio dei luoghi delle loro origini. «Mi piace vedere gli altri felici» ci diceva qualche settimana fa l’esterno massagnese, abituato in campo a fare di tutto...