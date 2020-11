Sarebbe meglio dirlo sottovoce, toccando ferro. Tant’è: stasera, finalmente, inizierà la stagione dei Lugano Tigers. All’Elvetico (ore 19.30) si recupera la partita con gli Starwings, saltata il 10 ottobre per la quarantena dei basilesi. Il primo di quattro rinvii, poiché in seguito sono stati i bianconeri a chiudersi in casa. Ne parliamo con l’allenatore Salvatore Cabibbo.

Coach, il giorno del debutto è arrivato. Farà gli scongiuri?«Non sono un tipo scaramantico. Speriamo che vada tutto bene e che si possa giocare, ma ormai ci siamo abituati a vivere alla giornata. Non possiamo controllare tutto».

Avreste dovuto esordire 24 giorni fa: come ha vissuto questa lunga attesa senza basket?«È stato strano. Dopo lo stop ai campionati della scorsa stagione, siamo rimasti sei mesi senza vedere il pallone....