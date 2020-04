Dimmi come e quando. Mentre il calcio ancora si interroga sulla conclusione dei campionati rimasti in sospeso, il fragile basket svizzero deve già preoccuparsi per la prossima stagione. «Non ha molto senso pianificare il futuro tra così tante incognite» ci dice Alessandro Cedraschi, presidente dei Lugano Tigers. «Qualora ci fosse la certezza di una ripartenza, mi chiedo dove reperiremo i fondi per allestire una squadra di LNA. Se l’economia non avrà una ripresa, non ci saranno i soldi per sponsorizzare società come la nostra».

Anche per Robbi Gubitosa, allenatore e motore della SAM Massagno, quello degli sponsor è il primo cruccio: «Faremo sempre più fatica a trovare degli aiuti e qualche club lo perderemo per strada. Mi è difficile immaginare una LNA a 12 squadre. Più probabile a 10, se non...