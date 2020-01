Saranno 47 (32 atleti e 15 coach) i ticinesi presenti da giovedì a domenica ai National Winter Games in programma a Villars-sur-Ollon. «Si tratta di uno dei momenti salienti del calendario sportivo di Special Olympics Switzerland», dice Sladjana Pansera, coordinatrice per la Svizzera italiana, ricordando che i nostri rappresentanti si cimenteranno in diverse discipline. «Gli atleti si sono preparati intensamente e non vedono l’ora di competere. Si sono preparati con grande intensità e con passione. D’altra parte la manifestazione è importante. Raggruppa oltre 600 concorrenti con disabilità mentale in 5 discipline diverse», sottolinea la coordinatrice mettendo in risalto anche tutto quanto ruota attorno ad un evento di questo tipo, dalla cerimonia inaugurale alle azioni degli sponsor.