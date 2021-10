Terzo successo in altrettante uscite in questo inizio di campionato per la Spinelli Massagno. Oggi a Nosedo a cadere è stato l'Union Neuchâtel, bravo da par suo a mettere i bastoni tra le ruote dei ticinesi nei primi venti minuti ma poi crollato alla distanza. Merito ovviamente anche dei padroni di casa, che hanno reagito a un primo tempo bruttino, caratterizzato da basse percentuali al tiro (42% scarso totale, 5/15 dalla lunga distanza), piazzando un terzo periodo durante il quale hanno messo in mostra il loro volto migliore. Tanto è bastato alla fine per portare altri due punti in classifica. Ma come a Ginevra, la SAM ha dimostrato di avere spirito coriaceo e di non perdersi in un bicchier d'acqua quando le cose non girano al meglio; alcuni automatismi vanno ancora oliati, e non può essere altrimenti dopo sole tre giornate, ma la compattezza vista anche ieri tra le mura amiche di Nosedo può già dare buoni indizi sul carattere del gruppo di Gubitosa. Che da par suo si può godere i risultati di un'altra serata durante la quale ha visto i suoi ragazzi giocare d'insieme; 4 uomini in doppia cifra, e la difesa di squadra che, ancor più dell'attacco (7/11 al tiro nella frazione, 3/4 da 3), nel terzo quarto ha contribuito a creare il vuoto. E non può non godersi anche le tante piccole cose che continuano a dargli due come James e Williams, la nota “verve” di Kovac (anche ieri all'altezza della maglia di “top scorer”), la crescita di Taylor e Nikolic; quando anche i fratelli Mladjan (Dusan ieri ancora in borghese, Marko in campo acciaccato) ritroveranno la salute fisica, in collina il potenziale non potrà che aumentare.