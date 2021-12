Settimana prossima Tiger Woods tornerà in campo. L’ex numero 1 al mondo giocherà infatti il PNC Championship in Florida. Lo ha annunciato su Twitter, dieci mesi dopo l’incidente automobilistico a Los Angeles. Il 45.enne americano, che nelle scorse settimane aveva reso pubblico un video in cui si stava allenando in campo pratica, dovrebbe quindi essersi ripreso completamente dalle fratture multiple che sembrava dovessero costringerlo a chiudere anticipatamente la sua carriera sportiva. Dal 16 al 19 dicembre, in Florida, Tiger Woods sarà affiancato dal figlio Charlie.