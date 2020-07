Nino Schurter si è laureato campione svizzero di MTB per la nona volta in carriera. Al termine dei 7 giri sul tracciato di Gränichen (Argovia), il grigionese ha preceduto Mathias Flückiger e Lars Fortser. Rimasto staccato nelle prime fasi di gara, il ticinese Filippo Colombo si è dovuto accontentare del 5. posto finale a 1’22’’ dal vincitore. In campo femminile il successo non è sfuggito a Jolanda Neff. Il sesto sigillo della sangallese ai Nazionali è stato piuttosto agevole. Jolanda ha chiuso con oltre 2’30’’ di vantaggio su Sina Frei e Linda Indergand.