Ai campionati svizzeri indoor di San Gallo gli atleti ticinesi si sono illustrati conquistando due titoli in campo femminile, grazie a Ajla Del Ponte e Irene Pusterla. Quest’ultima si è imposta nella prova di salto in lungo facendo registrare 6,33 metri e conquistando la medaglia d’oro numero 35 in carriera. Dal canto suo, Ajla Del Ponte ha dominato i 60 metri, fermando il cronometro sul 7’’20 e mettendo in fila sia Lea Sprunger (7’’31) sia Cynthia Reinle (7’’34).