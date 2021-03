Splendida Ajla Del Ponte. A Torun, in Polonia, la ticinese ha vinto il titolo europeo indoor sui 60 metri. La progressione di Ajla è stata semplicemente devastante: ha sbaragliato la concorrenza chiudendo in 7’’03, il quinto tempo di sempre a livello europeo che vale il record svizzero in coabitazione con Mujinga Kambundji. Polverizzato, ovviamente, il suo primato personale sulla distanza. Si tratta della seconda medaglia svizzera alla rassegna continentale.

«Sono abbastanza incredula, sapevo di avere questo tempo nelle gambe, di poterlo fare, ero molto costante» ha raccontato a caldo ai microfoni della RSI Ajla. «Sapevo di poter eguagliare questo record, ma è incredibile. Ora come ora provo tante emozioni, sono felicissima. La gara? Non saprei se è stata agevole, sono caduta provando le mie partenze. Ho fatto un patto di sangue con la pista, era un segno». Quanto al significato da attribuire a questo trionfo, Ajla ha spiegato: «È una medaglia che ha valore, sono felicissima di essere riuscita a conquistarla. I miei piani per il futuro? Non penso che cambieranno, questa era una tappa significativa. Continuo a lavorare. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno sempre sostenuta e quelle che mi hanno accompagnato a questi Europei».