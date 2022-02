Tra i quattordici ticinesi presenti ai campionati svizzeri indoor a Macolin, Ricky Petrucciani, portacolori del LC Zurigo, ha conquistato sabato il titolo sui 60 m in 6’’68, mentre - tra le donne - Emma Lucchina (4’35’’61) della Vigor Ligornetto è salita sul terzo gradino del podio ieri nella gara dei 1.500 m, vinta da Delia Sclabas in 4’20’’62. Ad offrire il meglio dello spettacolo sono però stati i migliori specialisti degli ostacoli: nella finale dei 60 m Ditaji Kambundji si è imposta in 7’’97 con due centesimi di vantaggio su Noemi Zbären, migliorando di un centesimo il suo record U23 indoor. Nella lista dei migliori tempi europei stagionali, le due elvetiche occupano il sesto e l’ottavo posto. In campo maschile Simon Ehammer in 7’’70 ha preceduto di un centesimo Finley Gaio, riuscendo entrambi il limite per i Mondiali indoor di Belgrado di marzo. Lo sprinter Felix Svensson ha stabilito il nuovo primato svizzero dei 200 m, mentre Mujinga Kambundji ha fermato il cronometro a 7’’05 sui 60 m. Da sottolineare infine anche il primato ticinese fatto registrare da Roberto Delorenzi (USC Capriaschese) nei 3.000m, chiusi al settimo posto fermando il cronometro a 8’42’’66. La gara in questione è stata vinta da Tom Elmer (LC Zurigo) in 8’04’’59.