L’ex giocatrice di hockey canadese Hayley Wickenheiser, membro del Comitato Internazionale Olimpico, definisce «insensibile e irresponsabile» la posizione dello stesso CIO in merito al rifiuto di rinviare i Giochi estivi di Tokyo 2020, ancora in programma dal 24 luglio al 9 agosto nonostante la pandemia in corso.

Secondo la 41.enne, membro della commissione degli atleti del CIO, «questa crisi è più grande dei Giochi olimpici. Non sappiamo cosa succederà nelle prossime 24 ore, figuriamoci tra tre mesi». L’ex hockeista ha sottolineato le difficoltà degli atleti a prepararsi per la rassegna, a causa dei centri d’allenamento chiusi e delle numerose competizioni annullate, comprese alcune prove qualificative alle stesse Olimpiadi giapponesi.

«I Giochi devono essere annullati? Nessuno può dirlo a questo stadio e questo è solo il mio punto di vista», ha scritto Wickenheiser in un altro tweet. «Affermare con certezza che tutto andrà avanti è un’ingiustizia per gli atleti e per la popolazione mondiale in generale».