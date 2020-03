«Non si può sacrificare la vita delle persone per questo». Di fronte all’emergenza coronavirus i giapponesi sono sempre più scettici riguardo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma fra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Il primo ministro giapponese Shinzo Abe, sabato, ha nuovamente rassicurato le parti interessate: nonostante i dubbi legati al propagarsi dei contagi, la capitale nipponica è pronta ad accogliere la rassegna a cinque cerchi. Il Giappone, in effetti, ad oggi non è stato colpito in maniera esponenziale dal virus. Ma gli abitanti di Tokyo si sono detti inquieti circa l’arrivo di molti stranieri per le Olimpiadi.

«Il Giappone riuscirà a superare questa crisi» afferma Koki Miura, 27 anni, impiegato in una società di servizi per Internet. «Ma non dovremmo accogliere visitatori da tutto il mondo nei prossimi mesi. Penso che sarebbe meglio lasciar perdere il discorso Olimpiadi. Non si può sacrificare la vita delle persone per questo».

«Personalmente, penso che sarebbe meglio far slittare Tokyo 2020 di un anno» rilancia Masao Sugaqara, un pensionato di 90 anni interrogato per le vite di Tokyo dall’AFP. «È quanto ha suggerito il presidente americano Donald Trump. Se togliamo la Guerra, non sono mai stato così inquieto in vita mia. Certo, un rinvio sarebbe deludente».

In un sondaggio pubblicato dall’agenzia giapponese Kyodo, il 69,9% dei mille intervistati si è detto incredulo che Tokyo accoglierà come previsto le Olimpiadi, al via (il condizionale però è d’obbligo) il 24 luglio. Un altro sondaggio, realizzato dalla catena televisiva NHK, ha aggiunto che il 45% dei giapponesi è contrario al mantenimento del calendario attuale.

La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, la settimana scorsa ha dichiarato che «è impensabile annullare i Giochi». La decisione finale, in ogni caso, spetta al Comitato olimpico internazionale (CIO). Comitato che si baserà sulle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il presidente del CIO Thomas Bach farà il punto della situazione domani, martedì, tramite una conferenza telefonica con le Federazioni sportive internazionali.

©CdT.ch - Riproduzione riservata