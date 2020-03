Il Giappone ha proposto il rinvio di un anno delle Olimpiadi estive di Tokyo 2020 a causa dell’emergenza coronavirus. Il Comitato olimpico internazionale (CIO) ha accettato la proposta, ha confermato il primo ministro nipponico Shinzo Abe. «Ho proposto di rinviare di circa un anno i Giochi» ha spiegato Abe. «Il presidente del CIO Thomas Bach ha accettato al 100%». L’annuncio è stato dato dopo che Abe e Bach si sono intrattenuti sul tema in una conferenza telefonica. Una volta approvato ufficialmente dal CIO, il rinvio rappresenterà una novità assoluta per i Giochi nell’era moderna. Le Olimpiadi, in precedenza, si erano fermate soltanto in occasione della Prima e della Seconda Guerra Mondiale.

Per Tokyo è sicuramente un duro colpo, lo stesso dicasi per il Giappone. La nazione e la sua capitale si erano preparate minuziosamente per accogliere il più grande evento sportivo del pianeta. Le autorità giapponesi e il CIO, nelle scorse settimane, avevano mostrato una certa reticenza in merito ad un possibile rinvio. Su pressione degli atleti, delle Federazioni sportive e dei Comitati olimpici dei singoli Paesi, però, hanno spinto Abe e Bach a fare retromarcia. La pandemia di coronavirus e la conseguente impossibilità ad allenarsi, ad effettuare controlli antidoping e ad organizzare gare di qualificazione hanno, di fatto, reso inevitabile il rinvio. La Covid-19 per ora ha causato quasi 20 mila morti nel mondo, mentre i contagi stanno per raggiungere quota 400 mila.

La fiamma resta in Giappone

Il Comitato internazionale olimpico (CIO) ha in seguito ufficializzato con un comunicato la notizia anticipata dal premier giapponese Abe: «I Giochi sono rinviati al 2021, non oltre l’estate, per salvaguardare la salute degli atleti e di tutti i partecipanti. Manterranno il nome di Giochi olimpici e paralimpici Tokyo 2020». La fiamma olimpica rimarrà in Giappone.

