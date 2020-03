I media giapponesi hanno reagito con delusione al rinvio di un anno dei Giochi olimpici di Tokyo. Il tutto sottolineando ad ogni modo il proprio sollievo alla luce dell’annullamento scongiurato. All’indomani della decisione presa dal Comitato internazionale olimpico (CIO) in accordo con le autorità giapponesi, la stampa locale non ha mancato di evidenziare alcune contraddizioni. L’evento era infatti stato presentato dal Governo come «i Giochi della ricostruzione», dopo il sisma, lo tsunami e la catastrofe nucleare del 2011. «Ma così è come tornare alla casella di partenza dopo tutti gli sforzi degli ultimi 7 anni» ha indicato il quotidiano economico Nikkei, ricordando «le spese supplementari conseguenti» che appaiono oramai «inevitabili». Il giornale Tokyo Shimbun ha invece titolato in modo secco: «Sorpresa e imbarazzo». In particolare è stato rilevato come il contesto mondiale non ha di fatto lasciato scelta agli organizzatori. Al proposito viene precisato che «la decisione di rinviare i Giochi di un anno è stata presa per eliminazione», essendo da un lato troppo rischioso insistere sull’estate del 2020 e dall’altro troppo costoso spostare l’appuntamento di 2 anni. Il giornale ha quindi puntato il dito contro il CIO, per la gestione lacunosa della crisi coronavirus. Dall’insistenza nel ripetere che le Olimpiadi si sarebbero tenute come da programma a partire dal 24 luglio si è infatti passati al voltafaccia delle ultime ore. «I vertici olimpici non hanno dimostrato di possedere delle qualità dirigenziali forti, quelle che auspicavamo» chiude il Tokyo Shimbun.