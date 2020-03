Dopo l’annuncio del rinvio, molte opzioni erano state prese in considerazione. Venerdì scorso, la governatrice di Tokyo Yuriko Koike aveva evocato la possibilità di anticiparle alla primavera 2021 per evitare il picco di calore che colpisce la capitale nipponica in piena estate. Una soluzione rivelatasi problematica nella gestione dei calendari.