Dopo 20 anni e sei Super Bowl vinti (su nove finali) con la maglia dei New England Patriots, Tom Brady ha annunciato l’addio alla sua storica franchigia, con la quale era in scadenza di contratto. Il quarterback, per molti il più grande di sempre nel football americano, ha dato l'annuncio con un lungo post su Twitter. «La mia avventura nel football americano mi porterà altrove», ha scritto, senza però lasciar trapelare quale sarà la sua prossima destinazione.