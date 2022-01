A 44 anni, nonostante una prestazione come al solito stellare, Tom Brady ha visto sfumare l’undicesima partecipazione al Super Bowl della sua carriera. Lunghissima ma a quanto pare non infinita. Infatti il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers, come anticipato da ESPN, ha deciso di ritirarsi dopo 22 stagioni e 7 Super Bowl vinti: sei con i New England Patriots, uno con Tampa. Nei playoff in corso i Buccaneers, campioni in carica, sono stati sconfitti ed eliminati dai Los Angeles Rams.

In realtà, hanno spiegato all’Associated Press due persone vicine a Brady, il quarterback non ha ancora deciso. Di più, non appena l’indiscrezione circa un suo ritiro è circolata, con tanto di reazioni via social, Brady ha chiamato il general manager dei Buccaneers, Jason Licht, per comunicargli di non aver preso una decisione in merito.